Алгазин Савелий Иванович
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алгазина) Марья Савельевна
Мать ребёнка: Алгазина Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Алгазина) Офимья Савельевна
Мать ребёнка: Алгазина Настасья Федорова
Смерть
Неизвестно