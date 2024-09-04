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Алгазин Савелий Иванович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Алгазин Иван Андреевич

Мать: Алгазина Харитинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Настасья Федорова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алгазина) Марья Савельевна

Мать ребёнка: Алгазина Настасья Федорова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Алгазина) Офимья Савельевна

Мать ребёнка: Алгазина Настасья Федорова

Смерть
Неизвестно

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