Алгазина Настасья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Алгазина) Марья Савельевна
Отец ребёнка: Алгазин Савелий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Алгазина) Офимья Савельевна
Отец ребёнка: Алгазин Савелий Иванович
Смерть
Неизвестно