Алгазина Настасья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Настасья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Алгазина) Марья Савельевна

Отец ребёнка: Алгазин Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Алгазина) Офимья Савельевна

Отец ребёнка: Алгазин Савелий Иванович

Смерть
Неизвестно

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