(Дорогова) Фекла Кирилловна Около 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

(Дорогова) Фекла Кирилловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1878

умерла Неизвестно

Супруги
Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович14.05.1880 г.р.
Дети
Мартемьянов Матвей Федорович08.08.1899 г.р.
Мартемьянов Лот Федорович09.10.1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1898

Муж: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович

Рождение ребёнка
08.08.1899

Сын: Мартемьянов Матвей Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович

Рождение ребёнка
09.10.1900

Сын: Мартемьянов Лот Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мартемьянов Петр Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович

Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: (Мартемьянова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович

Рождение ребёнка
04.01.1909 ст.

Дочь: Мартемьянова Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович

Рождение ребёнка
25.09.1912

Дочь: Мартемьянова Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович

Смерть
Неизвестно

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