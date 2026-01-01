(Дорогова) Фекла Кирилловна
женский, родилась Около 1878
умерла Неизвестно
Супруги
Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович14.05.1880 г.р.
Дети
Мартемьянов Матвей Федорович08.08.1899 г.р.
Мартемьянов Лот Федорович09.10.1900 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1898
Рождение ребёнка
08.08.1899
Сын: Мартемьянов Матвей Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович
Рождение ребёнка
09.10.1900
Сын: Мартемьянов Лот Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мартемьянов Петр Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: (Мартемьянова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович
Рождение ребёнка
04.01.1909 ст.
Дочь: Мартемьянова Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович
Рождение ребёнка
25.09.1912
Дочь: Мартемьянова Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович
Смерть
Неизвестно