Мартемьянов Лот Федорович 09.10.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Лот Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 09.10.1900, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

умер 1966

Мать
(Дорогова) Фекла КирилловнаОколо 1878 г.р.
Отец
Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович14.05.1880 г.р.
Супруги
Раиса ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Мартемьянов Александр Лотович1920 г.р.
Мартемьянов Николай Уч. Вов Лотович1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900

Отец: Мартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович

Мать: (Дорогова) Фекла Кирилловна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мартемьянов Александр Лотович

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
1926

Сын: Мартемьянов Николай Уч. Вов Лотович

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мартемьянов Анатолий Лотович

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раиса Васильевна

Смерть
1966

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