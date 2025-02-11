Мартемьянов Лот Федорович
мужской, родился 09.10.1900, Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
умер 1966
Мать(Дорогова) Фекла КирилловнаОколо 1878 г.р.
ОтецМартемьянов Федор Уч Пмв Георгиевич/ Егорович14.05.1880 г.р.
Супруги
Раиса ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Мартемьянов Александр Лотович1920 г.р.
Мартемьянов Николай Уч. Вов Лотович1926 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1900
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мартемьянов Александр Лотович
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мартемьянов Николай Уч. Вов Лотович
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Мартемьянов Анатолий Лотович
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раиса Васильевна
Смерть
1966