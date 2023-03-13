Багровъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Матвеева Анастасия
Мать ребёнка: Багрова Марья Космина
Рождение ребёнка
1893
Сын: Багровъ Николай
Мать ребёнка: Багрова Марья Космина
Рождение ребёнка
28.12.1901
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Багрова Марья Космина
Рождение ребёнка
07.11.1903
Сын: Багровъ Антонъ
Мать ребёнка: Багрова Марья Космина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багровъ Романъ
Мать ребёнка: Багрова Марья Космина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базлова Агафья
Мать ребёнка: Багрова Марья Космина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Багрова Марья Космина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Багрова Марья Космина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багрова Марья Космина