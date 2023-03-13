Багровъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багровъ Максимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Матвеева Анастасия

Мать ребёнка: Багрова Марья Космина

Рождение ребёнка
1893

Сын: Багровъ Николай

Мать ребёнка: Багрова Марья Космина

Рождение ребёнка
28.12.1901

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Багрова Марья Космина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1903

Сын: Багровъ Антонъ

Мать ребёнка: Багрова Марья Космина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багровъ Романъ

Мать ребёнка: Багрова Марья Космина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базлова Агафья

Мать ребёнка: Багрова Марья Космина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Багрова Марья Космина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Багрова Марья Космина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багрова Марья Космина

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