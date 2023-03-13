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Багровъ Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Багровъ Максимъ

Мать: Багрова Марья Космина

Бракосочетание
30.01.1913

Жена: Багрова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1914

Дочь: Багрова Пелагея

Мать ребёнка: Багрова Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан