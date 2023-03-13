Багровъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Багровъ Максимъ
Мать: Багрова Марья Космина
Бракосочетание
30.01.1913
Жена: Багрова Акулина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1914
Дочь: Багрова Пелагея
Мать ребёнка: Багрова Акулина
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан