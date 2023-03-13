Матвеева (Багрова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Багрова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Багровъ Максимъ

Мать: Багрова Марья Космина

Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Матвеевъ Иванъ

Рождение ребёнка
04.01.1909

Сын: Матвеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Матвеевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1911

Сын: Матвеевъ Александръ

Отец ребёнка: Матвеевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1913

Сын: Матвеевъ Александръ

Отец ребёнка: Матвеевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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