Матвеева (Багрова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Багровъ Максимъ
Мать: Багрова Марья Космина
Бракосочетание
28.01.1907
Муж: Матвеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.01.1909
Сын: Матвеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Матвеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.06.1911
Сын: Матвеевъ Александръ
Отец ребёнка: Матвеевъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.07.1913
Сын: Матвеевъ Александръ
Отец ребёнка: Матвеевъ Иванъ