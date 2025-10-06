(Рогожина) Анна Петровна 03.07.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Рогожина) Анна Петровна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 03.07.1891 ст., Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Рогожин Пётр ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
Мать
Рогожина Ольга КарповаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1891 ст.

Отец: Рогожин Пётр Леонтьевич

Мать: Рогожина Ольга Карпова

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/7a2d05d4-81e1-441a-a82b-4b49676093b0/9?center=1031+2493

Смерть
Неизвестно

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