(Рогожина) Анна Петровна
женский, родилась 03.07.1891 ст., Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецРогожин Пётр ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
МатьРогожина Ольга КарповаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
03.07.1891 ст.
Отец: Рогожин Пётр Леонтьевич
Мать: Рогожина Ольга Карпова
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/7a2d05d4-81e1-441a-a82b-4b49676093b0/9?center=1031+2493