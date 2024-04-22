Михайлов-Балмасов Илья Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов-Балмасов Илья Киприянович

Михайлов-Балмасов Илья Киприянович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.07.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1830 ст.

Отец: Осипов Киприян Михайлович

Мать: Лаврентьева Софья Максимовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.11.1848 ст.

Жена: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.

Дочь: Киприянова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1852 ст.

Сын: Михайлов-Балмасов Прокопий Ильич

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1854 ст.

Дочь: Киприянова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1856 ст.

Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1858 ст.

Сын: Киприянов Иоанн (Иван) Ильич

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1860 ст.

Дочь: Киприянова Агрипина Ильинична

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1862 ст.

Дочь: Киприянова Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1865 ст.

Сын: Киприянов Иоанн (Иван) Ильич

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close