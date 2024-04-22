Михайлов-Балмасов Илья Киприянович
Место рождения
Дата рождения13.07.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1830 ст.
Бракосочетание
14.11.1848 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1850 ст.
Дочь: Киприянова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
21.02.1852 ст.
Сын: Михайлов-Балмасов Прокопий Ильич
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
13.08.1854 ст.
Дочь: Киприянова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
11.05.1856 ст.
Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
13.09.1858 ст.
Сын: Киприянов Иоанн (Иван) Ильич
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
15.06.1860 ст.
Дочь: Киприянова Агрипина Ильинична
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
06.10.1862 ст.
Дочь: Киприянова Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
24.09.1865 ст.
Сын: Киприянов Иоанн (Иван) Ильич
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Фоминична
Смерть
Неизвестно