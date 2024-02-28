Михайлов-Балмасов (Киприянов) Прокопий Ильич
Место рождения
Дата рождения21.02.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова Матрона Прокопиевна
Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна
Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Илья Прокопиевич
Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна
Сын: Киприянов Георгий Прокопиевич
Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна
Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Павел Прокопиевич
Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна
Сын: Киприянов-Балмасов Стефан Прокопиевич
Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна
Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Дмитрий Прокопиевич
Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна
Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова Агрипина Прокопиевна
Мать ребёнка: Бабаева Агрипина Гаврииловна
Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова Александра Прокопиевна
Мать ребёнка: Бабаева Агрипина Гаврииловна
Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Николай Прокопиевич
Мать ребёнка: Бабаева Агрипина Гаврииловна