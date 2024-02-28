Михайлов-Балмасов (Киприянов) Прокопий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов-Балмасов (Киприянов) Прокопий Ильич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.02.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

1831 г.р.

Жена

1854 г.р.
1865 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1852 ст.

Отец: Михайлов-Балмасов Илья Киприянович

Мать: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.02.1872 ст.

Жена: Зиновьева Васса Зиновьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1872 ст.

Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова Матрона Прокопиевна

Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1875 ст.

Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Илья Прокопиевич

Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1878 ст.

Сын: Киприянов Георгий Прокопиевич

Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1879 ст.

Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Павел Прокопиевич

Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1880 ст.

Сын: Киприянов-Балмасов Стефан Прокопиевич

Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1883 ст.

Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Дмитрий Прокопиевич

Мать ребёнка: Зиновьева Васса Зиновьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.10.1884 ст.

Жена: Бабаева Агрипина Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1885 ст.

Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Иоанн (Иван) Прокопиевич

Мать ребёнка: Бабаева Агрипина Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1887 ст.

Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова Агрипина Прокопиевна

Мать ребёнка: Бабаева Агрипина Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1893 ст.

Дочь: Киприянова-Михайлова-Балмасова Александра Прокопиевна

Мать ребёнка: Бабаева Агрипина Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.11.1894 ст.

Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов Николай Прокопиевич

Мать ребёнка: Бабаева Агрипина Гаврииловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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