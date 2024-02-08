Киприянов-Михайлов-Балмасов Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянов-Михайлов-Балмасов Дмитрий Ильич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.05.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1856 ст.

Отец: Михайлов-Балмасов Илья Киприянович

Мать: Яковлева Евдокия Фоминична

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.02.1875 ст.

Жена: Никитина Матрона Агафоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1876 ст.

Дочь: Киприянова (Ильина) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Никитина Матрона Агафоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1878 ст.

Сын: Киприянов (Ильин) Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Никитина Матрона Агафоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1885 ст.

Сын: Киприянов-Михайлов-Балмасов (Ильин) Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Никитина Матрона Агафоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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