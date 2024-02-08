Киприянов-Михайлов-Балмасов Дмитрий Ильич
Место рождения
Дата рождения11.05.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1856 ст.
Бракосочетание
03.02.1875 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1876 ст.
Дочь: Киприянова (Ильина) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Никитина Матрона Агафоновна
Рождение ребёнка
15.01.1878 ст.
Сын: Киприянов (Ильин) Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Никитина Матрона Агафоновна
Рождение ребёнка
26.10.1885 ст.
Смерть
Неизвестно