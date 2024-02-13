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Гайфулина Рашида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайфуллин Салават Исмагзам улы

Рождение ребёнка
29.10.1977

Дочь: (Гайфулина) Эльвира Салаватовна

Отец ребёнка: Гайфуллин Салават Исмагзам улы

Рождение ребёнка
10.02.1983

Сын: Гайфулин Руслан Салаватович

Отец ребёнка: Гайфуллин Салават Исмагзам улы

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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