Гайфулина Рашида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1977
Дочь: (Гайфулина) Эльвира Салаватовна
Отец ребёнка: Гайфуллин Салават Исмагзам улы
Рождение ребёнка
10.02.1983
Сын: Гайфулин Руслан Салаватович
Отец ребёнка: Гайфуллин Салават Исмагзам улы
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан