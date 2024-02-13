Гайфуллин Салават Исмагзам улы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайфулина Рашида
Рождение ребёнка
29.10.1977
Дочь: (Гайфулина) Эльвира Салаватовна
Мать ребёнка: Гайфулина Рашида
Рождение ребёнка
10.02.1983
Сын: Гайфулин Руслан Салаватович
Мать ребёнка: Гайфулина Рашида
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно