Гайфуллин Салават Исмагзам улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфуллин Салават Исмагзам улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Гайфуллин Исмагзам Гайфулла улы

Мать: Гайфуллина Фатима Миназевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфулина Рашида

Рождение ребёнка
29.10.1977

Дочь: (Гайфулина) Эльвира Салаватовна

Мать ребёнка: Гайфулина Рашида

Рождение ребёнка
10.02.1983

Сын: Гайфулин Руслан Салаватович

Мать ребёнка: Гайфулина Рашида

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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