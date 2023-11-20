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Неонила Пахомова

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

1790 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Пахомий Аристархов

Мать: Евдокия Никонова

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
До 1861

Муж: Петр Артемов

Смерть
Неизвестно

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