Неонила Пахомова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Пахомий Аристархов
Мать: Евдокия Никонова
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Бракосочетание
До 1861
Муж: Петр Артемов
Смерть
Неизвестно