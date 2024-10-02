Евдокия Никонова
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иван Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Аристархов
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Неонила Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Аристархов
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мартын Пахомов
Отец ребёнка: Пахомий Аристархов
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
11.01.1828 ст.
Дочь: Татьяна Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Аристархов
Метрика о рождении: СЕЛО КОЛЫЧЕВО, ЦЕРКОВЬ СВ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1297, стр. 808
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ксения Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Аристархов
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Балашова Наталия Пахомова
Отец ребёнка: Пахомий Аристархов
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
Неизвестно