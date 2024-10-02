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Евдокия Никонова

Место рождения

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1820

Сын: Иван Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Аристархов

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Неонила Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Аристархов

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мартын Пахомов

Отец ребёнка: Пахомий Аристархов

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянин помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
11.01.1828 ст.

Дочь: Татьяна Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Аристархов

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Метрика о рождении: СЕЛО КОЛЫЧЕВО, ЦЕРКОВЬ СВ. ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №745, дело №1297, стр. 808
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ксения Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Аристархов

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Балашова Наталия Пахомова

Отец ребёнка: Пахомий Аристархов

Колычево, Протопоповская волость, Коломенский уезд
Исповедные ведомости 1839: КОЛЫЧЕВО СЕЛО, СВ ФЕОДОРА СТРАТИЛАТА ЦЕРКОВЬ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №747, дело №1357, стр. 1358. Крестьянка помещика: Николая Ивановича Дурнова.
Смерть
Неизвестно

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