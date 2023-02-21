Усатова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1902
Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усатова Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усатов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усатова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969