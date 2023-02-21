Усатова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усатова Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1902

Сын: Усатов Филипп Васильевич

Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усатова Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усатов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усатов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усатова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Усатов Василий Кузьмич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усатов Василий Кузьмич

Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
1969
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