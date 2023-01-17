станица Анапская, станица Анапская, город-курорт Анапа, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Анапская

город-курорт Анапа, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Темрюкский уезд
4467Анапская станицас юго-западной стороны плавней, в который изливаются рр. Маского и Китлямиг63206206631630малороссыправославныеМолитвенный православный дом 1. Народное училище 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Анапский район
159343Анапскаястаница44°54'00"37°23'00"L-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, город-курорт Анапа
3703000106ст-ца Анапская#Н/Д
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