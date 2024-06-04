Зязин (Зезев) Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияМежду 1685 и 1689
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1689
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1706
Сын: Зязин (Зезев) Петр Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1710