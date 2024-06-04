Зязин (Зезев) Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязин (Зезев) Иван Петров

Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

Между 1685 и 1689

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Между 1655 и 1668 г.р.

Мать

Около 1660 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Между 1702 и 1706 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1685 и 1689

Отец: Зязин (Зезев) Петр Савин

Мать: Зязина (Зезева) Ксения Васильева

Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1702 и 1706

Сын: Зязин (Зезев) Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1710

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