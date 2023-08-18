Зязина (Зезева) Ксения Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1683 и 1687
Сын: Зязин (зезев) Потап Петров
Отец ребёнка: Зязин (зезев) Петр Савин
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1689
Сын: Зязин (зезев) Иван Петров
Отец ребёнка: Зязин (зезев) Петр Савин
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Зязин (зезев) Леонтий Петров
Отец ребёнка: Зязин (зезев) Петр Савин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710