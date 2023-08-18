Зязина (Зезева) Ксения Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зязина (Зезева) Ксения Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1655 и 1668 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1683 и 1687

Сын: Зязин (зезев) Потап Петров

Отец ребёнка: Зязин (зезев) Петр Савин

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1689

Сын: Зязин (зезев) Иван Петров

Отец ребёнка: Зязин (зезев) Петр Савин

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Зязин (зезев) Леонтий Петров

Отец ребёнка: Зязин (зезев) Петр Савин

Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зязин (зезев) Петр Савин

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1710