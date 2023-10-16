Ятманов [Крупин] Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Крупин Федор Никитин
Мать: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
22.02.1848
Воспреемники Иван Васильев Ятманов и Тёща Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ятманов [крупин] Георгий Васильев
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897