Ятманов [Крупин] Василий Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ятманов [Крупин] Василий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Крупин Федор Никитин

Мать: Крупина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
22.02.1848

Сын: Ятманов Алексей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Воспреемники Иван Васильев Ятманов и Тёща Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ятманов Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ятманов [крупин] Георгий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897
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