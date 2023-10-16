Крупина Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупина Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Крупин Александр Федоров

Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин

Рождение ребёнка
03.04.1813

Сын: Крупин Савва Федоров

Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин

Рождение ребёнка
1814

Сын: Крупин Константин Федоров

Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ятманов [крупин] Василий Федоров

Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Крупин Иван Федоров

Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупин Федор Никитин

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1829
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