Крупина Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин
Рождение ребёнка
03.04.1813
Сын: Крупин Савва Федоров
Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин
Рождение ребёнка
1814
Сын: Крупин Константин Федоров
Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ятманов [крупин] Василий Федоров
Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Крупин Иван Федоров
Отец ребёнка: Крупин Федор Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупин Федор Никитин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1829