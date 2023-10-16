Крупин Федор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Крупин Никита Михайлов
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
03.04.1813
Сын: Крупин Савва Федоров
Мать ребёнка: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Крупин Константин Федоров
Мать ребёнка: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ятманов [крупин] Василий Федоров
Мать ребёнка: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Крупина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Крупин Иван Федоров
Мать ребёнка: Крупина Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крупина Анна Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1829