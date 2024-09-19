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Сидорчук Емельян Павлович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

08.08.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1842 ст.

Отец: Сидорчук Павел Яковлевич

Мать: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
14.10.1862 ст.

Жена: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
24.06.1866 ст.

Дочь: Мережка (Сидорчук) Феврония Емельяновна

Мать ребёнка: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Сын: Сидорчук Диомид Емельянович

Мать ребёнка: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
16.11.1882 ст.

Дочь: Демянчук (Сидорчук) Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
19.02.1886 ст.

Дочь: Дидык (Сидорчук) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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