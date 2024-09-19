Сидорчук Емельян Павлович
Место рождения
Дата рождения08.08.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1842 ст.
Бракосочетание
14.10.1862 ст.
Рождение ребёнка
24.06.1866 ст.
Дочь: Мережка (Сидорчук) Феврония Емельяновна
Мать ребёнка: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.
Сын: Сидорчук Диомид Емельянович
Мать ребёнка: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна
Рождение ребёнка
16.11.1882 ст.
Дочь: Демянчук (Сидорчук) Ульяна Емельяновна
Мать ребёнка: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна
Рождение ребёнка
19.02.1886 ст.
Дочь: Дидык (Сидорчук) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна
Смерть
Неизвестно