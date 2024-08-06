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Сидорчук Павел Яковлевич

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

15.01.1814 ст.

Дата смерти

20.03.47 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.03.47 ст.
Горошков, Київська область
Рождение
15.01.1814 ст.

Отец: Сидорец Сидорчук Яков Иванович

Мать: Сидорчук (Вовчук) Мария Ивановна

Горошков, Київська область
Бракосочетание
02.01.1839 ст.

Жена: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
12.12.1840 ст.

Дочь: Нагаец (Сидорчук) Лукия Павловна

Мать ребёнка: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
08.08.1842 ст.

Сын: Сидорчук Емельян Павлович

Мать ребёнка: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
27.04.1844 ст.

Сын: Сидорчук Семен Павлович

Мать ребёнка: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
26.01.1846 ст.

Дочь: Дидык (Сидорчук) Мария Павловна

Мать ребёнка: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна

Горошков, Київська область

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