Сидорчук Павел Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1814 ст.
Дата смерти20.03.47 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.03.47 ст.
Рождение
15.01.1814 ст.
Бракосочетание
02.01.1839 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1840 ст.
Дочь: Нагаец (Сидорчук) Лукия Павловна
Мать ребёнка: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
08.08.1842 ст.
Сын: Сидорчук Емельян Павлович
Мать ребёнка: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
27.04.1844 ст.
Мать ребёнка: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна
Рождение ребёнка
26.01.1846 ст.
Дочь: Дидык (Сидорчук) Мария Павловна
Мать ребёнка: Матвейчук Сидорчук (Мельник) Анастасия Моисеевна