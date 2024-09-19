Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна

Сидорчук (Берегиля) Соломония Матвеевна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

01.08.1846 ст.

Дата смерти

29.10.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
14.10.1862 ст.

Муж: Сидорчук Емельян Павлович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
24.06.1866 ст.

Дочь: Мережка (Сидорчук) Феврония Емельяновна

Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Павлович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Сын: Сидорчук Диомид Емельянович

Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Павлович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
16.11.1882 ст.

Дочь: Демянчук (Сидорчук) Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Павлович

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
19.02.1886 ст.

Дочь: Дидык (Сидорчук) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Сидорчук Емельян Павлович

Горошков, Київська область
Смерть
29.10.1919
Горошков, Київська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.