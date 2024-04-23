Анна Адриановна
Место рождения
Дата рождения06.09.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885
Отец: Адриан Ефимович
Мать: Агрипина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Адрианович
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1885
Бракосочетание
26.01.1909
Муж: Степан Хрисанфович
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Степан Хрисанфович
Рождение ребёнка
28.08.1910
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Хрисанфович
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан Хрисанфович
Рождение ребёнка
29.10.1914
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Степан Адрианович