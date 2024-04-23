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Анна Адриановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

06.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1885

Отец: Адриан Ефимович

Мать: Агрипина Герасимовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Адрианович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1885
Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Степан Хрисанфович

Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Степан Хрисанфович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1910

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Хрисанфович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан Хрисанфович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1914

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Степан Адрианович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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