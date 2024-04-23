Степан Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Хрисанф Александрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1909
Жена: Анна Адриановна
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Анна Адриановна
Рождение ребёнка
28.08.1910
Сын: Иван Степанович
Мать ребёнка: Анна Адриановна
Рождение ребёнка
20.07.1913
Сын: Николай Степанович
Мать ребёнка: Анна Адриановна