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Степан Хрисанфович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Хрисанф Александрович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Анна Адриановна

Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Анна Адриановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1910

Сын: Иван Степанович

Мать ребёнка: Анна Адриановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.07.1913

Сын: Николай Степанович

Мать ребёнка: Анна Адриановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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