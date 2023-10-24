Духанина Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духанина Наталья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1921

Сын: Духанин Григорий Клавдиевич

Отец ребёнка: Духанин Клавдий Семёнович

Верхняя Байгора, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духанин Клавдий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духанин Николай Клавдиевич

Отец ребёнка: Духанин Клавдий Семёнович

Смерть
1898
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