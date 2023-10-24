Духанина Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1898
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
09.01.1921
Сын: Духанин Григорий Клавдиевич
Отец ребёнка: Духанин Клавдий Семёнович
Верхняя Байгора, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Духанин Николай Клавдиевич
Отец ребёнка: Духанин Клавдий Семёнович
Смерть
1898