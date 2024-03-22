Духанин Клавдий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духанин Клавдий Семёнович

Место рождения

Ильича, Каширский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Духанин Семён

Мать: не указана

Ильича, Каширский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.01.1921

Сын: Духанин Григорий Клавдиевич

Мать ребёнка: Духанина Наталья Яковлевна

Верхняя Байгора, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духанина Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духанин Николай Клавдиевич

Мать ребёнка: Духанина Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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