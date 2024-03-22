Духанин Клавдий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Духанин Семён
Рождение ребёнка
09.01.1921
Сын: Духанин Григорий Клавдиевич
Мать ребёнка: Духанина Наталья Яковлевна
Верхняя Байгора, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Духанин Николай Клавдиевич
Мать ребёнка: Духанина Наталья Яковлевна
Смерть
Неизвестно