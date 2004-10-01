Мордакина Мария (Семёнова) Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1916
Дата смерти01.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1916
Рождение ребёнка
14.05.1949
Сын: Мордакин Валерий Егорович
Отец ребёнка: Мордакин Егор Елизарович
Рождение ребёнка
01.01.1951
Дочь: Тулисова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Мордакин Егор Елизарович
Рождение ребёнка
02.07.1953
Дочь: Дроздова Людмила Егоровна
Отец ребёнка: Мордакин Егор Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2004
Монетный, Березовский, Свердловская область