Мордакина Мария (Семёнова) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мордакина Мария (Семёнова) Васильевна

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Место рождения

Ковров, город Ковров, Владимирская область

Дата рождения

06.08.1916

Дата смерти

01.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1916

Отец: Семёнов Василий Егорович

Мать: Семёнова Наталья Васильевна

Ковров, город Ковров, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.05.1949

Сын: Мордакин Валерий Егорович

Отец ребёнка: Мордакин Егор Елизарович

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.01.1951

Дочь: Тулисова Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Мордакин Егор Елизарович

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.07.1953

Дочь: Дроздова Людмила Егоровна

Отец ребёнка: Мордакин Егор Елизарович

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мордакин Егор Елизарович

Смерть
01.10.2004
Монетный, Березовский, Свердловская область
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