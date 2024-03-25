Мордакин Валерий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМордакин Валерий Егорович

Мордакин Валерий Егорович

Место рождения

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.05.1949

Дата смерти

15.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1949

Отец: Мордакин Егор Елизарович

Мать: Мордакина Мария Васильевна

Вадовские Селищи, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.10.1968

Дочь: Чернышова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Мордакина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
27.05.1971

Дочь: Ларионова Марина Валерьевна

Мать ребёнка: Мордакина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
18.11.1976

Сын: Мордакин Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Мордакина Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордакина Любовь Михайловна

Смерть
15.08.1988
Подъячево, Дмитровский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close