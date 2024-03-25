Мордакин Валерий Егорович
Место рождения
Дата рождения14.05.1949
Дата смерти15.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1949
Рождение ребёнка
08.10.1968
Дочь: Чернышова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Мордакина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
27.05.1971
Дочь: Ларионова Марина Валерьевна
Мать ребёнка: Мордакина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
18.11.1976
Сын: Мордакин Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Мордакина Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1988
Подъячево, Дмитровский, Московская область