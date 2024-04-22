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Сидорова Анна Павловна

Место рождения

Чепелёво, Чехов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чепелёво, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сидоров Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Сидорова Ирина Сидоровна

Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сидоров Игнатий Сидорович

Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Сидор Константинович

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