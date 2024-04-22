Сидорова Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сидоров Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Сидорова Ирина Сидоровна
Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сидоров Игнатий Сидорович
Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сидоров Сидор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно