Сидоров Сидор Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Сидор Константинович

Сидоров Сидор Константинович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Сидоров Константин Трофимович

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сидоров Григорий Сидорович

Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Сидорова Ирина Сидоровна

Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Сидоров Игнатий Сидорович

Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Пётр Сидорович

Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Анна Павловна

Смерть
1875
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close