Сидоров Сидор Константинович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1875
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Сидоров Константин Трофимович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сидоров Григорий Сидорович
Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Сидорова Ирина Сидоровна
Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сидоров Игнатий Сидорович
Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сидорова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Анна Павловна
Смерть
1875