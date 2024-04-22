Сидоров Григорий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Григорий Сидорович

Сидоров Григорий Сидорович

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1835

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Сидоров Сидор Константинович

Мать: Сидорова Анна Павловна

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Смерть
1839
Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close