Дели Елизавета Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Чавлах (Дели (Делиева)) Елена Филипповна
Отец ребёнка: Дели (Делиев) Филипп Саввич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Дели (Делиева)) Домникия Филипповна
Отец ребёнка: Дели (Делиев) Филипп Саввич
Смерть
Неизвестно