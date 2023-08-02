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Дели Елизавета Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дели (Делиев) Филипп Саввич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Чавлах (Дели (Делиева)) Елена Филипповна

Отец ребёнка: Дели (Делиев) Филипп Саввич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Дели (Делиева)) Домникия Филипповна

Отец ребёнка: Дели (Делиев) Филипп Саввич

Смерть
Неизвестно

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