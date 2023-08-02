Дели (Делиев) Филипп Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дели Елизавета Антоновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Чавлах (Дели (Делиева)) Елена Филипповна
Мать ребёнка: Дели Елизавета Антоновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Дели (Делиева)) Домникия Филипповна
Мать ребёнка: Дели Елизавета Антоновна
Смерть
1886