Дели (Делиев) Филипп Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дели (Делиев) Филипп Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дели (Делиев) Савва Васильевич

Мать: Дели (Делиева) Феодора Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дели Елизавета Антоновна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Чавлах (Дели (Делиева)) Елена Филипповна

Мать ребёнка: Дели Елизавета Антоновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Дели (Делиева)) Домникия Филипповна

Мать ребёнка: Дели Елизавета Антоновна

Смерть
1886

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