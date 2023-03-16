Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Чернецкий Гордей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий
Место жительства
Неизвестно
Покровское, Полтавська область
ранее называлось село Жовтневое
Рождение ребёнка
06.05.1936
Дочь: Туркас (Волошина) Валентина Гаврииловна
Отец ребёнка: Волошин Гавриил
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий
Работа или профессия
С 1960
работала в колхозе на свиноферме
Смерть
Около 2000