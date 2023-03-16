Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна

Место рождения

Лучки, Полтавська область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 2000

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Чернецкий Гордей

Мать: не указана

Лучки, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Покровское, Полтавська область
ранее называлось село Жовтневое
Рождение ребёнка
06.05.1936

Дочь: Туркас (Волошина) Валентина Гаврииловна

Отец ребёнка: Волошин Гавриил

Лучки, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий

Работа или профессия
С 1960
работала в колхозе на свиноферме
Смерть
Около 2000

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