Волошин Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волошин Григорий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
делал кирпич, огород, охотник
Рождение ребёнка
06.05.1936
Дочь: Туркас (Волошина) Валентина Гаврииловна
Мать ребёнка: Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна
Лучки, Полтавська область
Смерть
Неизвестно