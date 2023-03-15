Волошин Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошин Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волошин Григорий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
делал кирпич, огород, охотник
Рождение ребёнка
06.05.1936

Дочь: Туркас (Волошина) Валентина Гаврииловна

Мать ребёнка: Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна

Лучки, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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