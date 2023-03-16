Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Покровское, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Лучки, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Ольга Афанасьевна
Мать ребёнка: Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна
Смерть
Неизвестно