Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Около 1940 г.р.
Около 1940 г.р.

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна

Место жительства
Неизвестно
Покровское, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Лучки, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Ольга Афанасьевна

Мать ребёнка: Волошина (Чернецкая) Мелания Гордеевна

Смерть
Неизвестно

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