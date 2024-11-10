Новикова (Баранова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Баранова) Елена Григорьевна

Место рождения

деревня Кочетовка (Высокое), Слоимская волость, Спасский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

03.06.1900

Дата смерти

03.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900

Отец: Баранов Григорий Прокопьевич

Мать: Баранова Наталья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов - -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Андрей Степанович

До брака с Новиковым, фамилия была Соколова. Был ли еще брак неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Новиков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1927

Сын: Новиков Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.09.1929

Дочь: Новикова Рая Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Степанович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.09.1970
Москва, город федерального значения Москва

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