Новикова (Баранова) Елена Григорьевна
Место рождениядеревня Кочетовка (Высокое), Слоимская волость, Спасский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения03.06.1900
Дата смерти03.09.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов - -
Бракосочетание
Неизвестно
До брака с Новиковым, фамилия была Соколова. Был ли еще брак неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1925
Сын: Новиков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Новиков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
08.09.1927
Отец ребёнка: Новиков Андрей Степанович
Рождение ребёнка
22.09.1929
Дочь: Новикова Рая Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Степанович
Смерть
03.09.1970