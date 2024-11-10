Баранов Григорий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.04.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Прокоп Иванович
Мать: Баранова Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Баранов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
03.06.1900
Дочь: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Баранов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
15.12.1908
Сын: Баранов Данил Григорьевич
Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Баранов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
10.08.1914
Дочь: Артамонова (Баранова) Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна
Смерть
21.04.1942