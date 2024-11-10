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Баранов Григорий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Прокоп Иванович

Мать: Баранова Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Баранов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
03.06.1900

Дочь: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Баранов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
15.12.1908

Сын: Баранов Данил Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Баранов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1914

Дочь: Артамонова (Баранова) Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Баранова Наталья Федоровна

Смерть
21.04.1942

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