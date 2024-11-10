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Новиков Андрей Степанович

Место рождения

Брестская область, Ивацевичский район, Подстаринский сельсовет д Кушнеры

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Новиков Степан

Мать: не указана

Ранее д. Кушнеры (Кушняры) Боркинская волость, Слонимский уезд, Гродненская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна

До брака с Новиковым, фамилия была Соколова. Был ли еще брак неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Новиков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.09.1927

Сын: Новиков Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.09.1929

Дочь: Новикова Рая Андреевна

Мать ребёнка: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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