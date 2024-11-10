Новиков Андрей Степанович
Место рожденияБрестская область, Ивацевичский район, Подстаринский сельсовет д Кушнеры
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Новиков Степан
Мать: не указана
Ранее д. Кушнеры (Кушняры) Боркинская волость, Слонимский уезд, Гродненская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
До брака с Новиковым, фамилия была Соколова. Был ли еще брак неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1925
Сын: Новиков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
08.09.1927
Мать ребёнка: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
22.09.1929
Дочь: Новикова Рая Андреевна
Мать ребёнка: Новикова (Баранова) Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно