Новиков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Карикина-Новикова Наталья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Новиков Андрей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Ранее д. Кушнеры (Кушняры) Боркинская волость, Слонимский уезд, Гродненская губерния
Смерть
Неизвестно

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