Новиков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Карикина-Новикова Наталья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Новиков Андрей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Ранее д. Кушнеры (Кушняры) Боркинская волость, Слонимский уезд, Гродненская губерния
Смерть
Неизвестно