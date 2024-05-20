Городничева (Соловьева) Анна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городничева (Соловьева) Анна Даниловна

Место рождения

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Соловьев Даниил Зеновьевич

Мать: Соловьева Хиония (Феония) Архиповна

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 249 д 233 Метрические книги Рязанского уезда 1872 Никуличи
Бракосочетание
03.11.1893 ст.

Муж: Городничев Андрей Стефанович

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
13.12.1897 ст.

Дочь: Городничева Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Городничев Андрей Стефанович

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Рождение ребёнка
01.12.1900 ст.

Сын: Городничев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Городничев Андрей Стефанович

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Смерть
Неизвестно

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