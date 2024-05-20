Городничева (Соловьева) Анна Даниловна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
ГАРО ф 627 оп 249 д 233 Метрические книги Рязанского уезда 1872 Никуличи
Бракосочетание
03.11.1893 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
13.12.1897 ст.
Дочь: Городничева Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Городничев Андрей Стефанович
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Рождение ребёнка
01.12.1900 ст.
Сын: Городничев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Городничев Андрей Стефанович
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Смерть
Неизвестно