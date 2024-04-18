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Городничев Андрей Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

24.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Городничев Стефан Иванович

Мать: Городничева Ирина Гавриловна

Бракосочетание
03.11.1893 ст.

Жена: Городничева (Соловьева) Анна Даниловна

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
13.12.1897 ст.

Дочь: Городничева Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Городничева (Соловьева) Анна Даниловна

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Рождение ребёнка
01.12.1900 ст.

Сын: Городничев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Городничева (Соловьева) Анна Даниловна

Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Смерть
24.08.1901 ст.
Никуличи, Рязанский уезд, Рязанская губерния
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901

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