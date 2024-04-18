Городничев Андрей Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти24.08.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Бракосочетание
03.11.1893 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 509 Никуличи 1888-1895
Рождение ребёнка
13.12.1897 ст.
Дочь: Городничева Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Городничева (Соловьева) Анна Даниловна
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Рождение ребёнка
01.12.1900 ст.
Сын: Городничев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Городничева (Соловьева) Анна Даниловна
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901
Смерть
24.08.1901 ст.
ГАРО ф 627 оп 280 д 510 Никуличи 1896-1901