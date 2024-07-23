Рукосуева Пелагея Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева Пелагея Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукосуев Филимон Иванович

Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович

Рождение ребёнка
25.12.1906

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович

д. Федино
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рукосуев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Рукосуев Николай Иванович

Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович

д. Федино
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович

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