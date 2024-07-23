Рукосуева Пелагея Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукосуев Филимон Иванович
Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович
Рождение ребёнка
25.12.1906
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович
д. Федино
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рукосуев Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Рукосуев Николай Иванович
Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович
д. Федино
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Рукосуев Иван Викторович