Рукосуев Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукосуев Афанасий Иванович

Рукосуев Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1876 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

До 1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.
1954 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рукосуев Иван Викторович

Мать: Рукосуева Пелагея Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукосуева Параскева Порфирьевна

Рождение ребёнка
До 1937

Сын: Рукосуев Георгий (Егор) Афанасьевич

Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна

д. Федино
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна

д. Федино
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Рукосуев Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Рукосуев Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.