Рукосуев Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1937
Сын: Рукосуев Георгий (Егор) Афанасьевич
Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна
д. Федино
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
д. Федино
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1946
Сын: Рукосуев Пётр Афанасьевич
Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Рукосуев Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Рукосуева Параскева Порфирьевна
Смерть
Неизвестно