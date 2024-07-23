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(Рукосуева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Рукосуев Иван Викторович

Мать: Рукосуева Пелагея Давыдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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