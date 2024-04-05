Koska (Oleksiak/Oleszczak) Stanisława Oleszczak/
Место рожденияOstrów Maz
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Ostrów Maz
Бракосочетание
09.02.1898
Муж: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Maz akt 28/1898
Рождение ребёнка
03.11.1902
Сын: Koska Stefan
Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Maz akt 419/1902
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Przygoda (Koska) Leokadia
Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Maz akt 388/1906
Рождение ребёнка
24.03.1909
Дочь: (Kosko) Marianna
Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Maz akt 101/1909
Рождение ребёнка
24.06.1915
Сын: Kosko Jan Piotr
Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian
Ostrów Maz akt 251/1915
Смерть
Неизвестно