Koska (Oleksiak/Oleszczak) Stanisława Oleszczak/ Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Koska (Oleksiak/Oleszczak) Stanisława Oleszczak/

Место рождения

Ostrów Maz

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Oleszczuk/Oleszczak/Oleksiak Andrzej Oleszczak/Oleksiak/

Мать: (Ćwiek) Wiktoria

Ostrów Maz
Бракосочетание
09.02.1898

Муж: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Maz akt 28/1898
Рождение ребёнка
03.11.1902

Сын: Koska Stefan

Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Maz akt 419/1902
Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Przygoda (Koska) Leokadia

Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Maz akt 388/1906
Рождение ребёнка
24.03.1909

Дочь: (Kosko) Marianna

Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Maz akt 101/1909
Рождение ребёнка
24.06.1915

Сын: Kosko Jan Piotr

Отец ребёнка: Kuzka Antoni Julian

Ostrów Maz akt 251/1915
Смерть
Неизвестно

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