Kosko Jan Piotr
Место рожденияOstrów Maz akt 251/1915
Дата рождения24.06.1915
Дата смерти17.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915
Ostrów Maz akt 251/1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kosko (Przygoda) Maria
Рождение ребёнка
Около 1943
Сын: Kosko Antoni
Мать ребёнка: Kosko (Przygoda) Maria
Смерть
17.08.1975
USC Ostrów Maz akt 173/1975
Похороны
Неизвестно
cm Ostrów Maz kw B2/7/18