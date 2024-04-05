Kosko Jan Piotr 24.06.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kosko Jan Piotr

Место рождения

Ostrów Maz akt 251/1915

Дата рождения

24.06.1915

Дата смерти

17.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Около 1943 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915

Отец: Kuzka Antoni Julian

Мать: Koska (Oleksiak/Oleszczak) Stanisława Oleszczak/

Ostrów Maz akt 251/1915
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kosko (Przygoda) Maria

Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Kosko Antoni

Мать ребёнка: Kosko (Przygoda) Maria

Смерть
17.08.1975
USC Ostrów Maz akt 173/1975
Похороны
Неизвестно
cm Ostrów Maz kw B2/7/18

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